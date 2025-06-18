Гидравлические испытания теплосетей в Костанае завершились 11 июня, и на сегодня без горячей воды остаются жители сотни многоквартирных домов.

Напомним, что после опрессовки в КЖБИ на начало июня без горячей воды осталось почти 70 домов, сейчас ситуация изменилась.

«На сегодняшний день у нас КЖБИ от котельной №3 у нас имеется 12 порывов и, соответственно, от этой котельной у нас отключено 14 МЖД, т.е мы можем увидеть тенденцию, что из 69 домов осталось только 14», — говорит главный инженер ГКП «КТЭК» Вячеслав Плотников.

Еще без горячей воды остаются 68 домов в центре, в районе КСК — 11, в микрорайонах Алтын Арман и Юбилейный еще 7 домов. В целом, по итогам гидравлических испытаний выявлено 49 порывов, что на 11 больше, чем годом ранее. Это 4 порыва на магистральных сетях и остальные на внутриквартальных.

«Сразу скажу — там, где больше отключенных домов, т.е. с тем, чтобы подать как можно большему количеству потребителей горячую воду, мы эти порывы считаем приоритетными и ставим во главу угла и устраняем их в первую очередь», — сказал главный инженер ГКП «КТЭК».

Вячеслав Плотников рассказал, что в предыдущие, как минимум, 3 года бюджет направлялся в основном на то, чтобы обновить именно магистральные сети города.

«На сегодняшний день у нас 39 километров магистральных сетей в довольно таки хорошем состоянии. Их изношенность оценивается в 56%. Тем не менее, как я уже говорил внутриквартальные сети из-за их большой протяженности, они как бы, мы их подтягиваем, но тем не менее они требуют вложений, действительно, по деньгам. Их износ составляет где-то 64%», — сообщил Вячеслав Плотников.

Порывы выявили и в новых микрорайонах — это сети микрорайонов Береке, Алтын Арман и часть в Юбилейном. Основной причиной являются грунтовые воды, которые затапливают трубопроводы. Как объясняет Вячеслав Плотников, при прокладке труб уровень этих вод может быть минимальным или воды может не быть вообще, но проблема может возникнуть со временем, как это и происходит в новых микрорайонах. На сегодня общий показатель износа по сетям предприятия составляет почти 60%. И это так называемая «желтая зона» риска. Главный инженер отметил, что постепенно они приближаются к зеленой зоне.

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