В Костанае 20-летний водитель обвиняется в гибели пешехода

Обвинение считает, что наезд был совершен в результате нарушения сразу нескольких правил дорожного движения.

Перед судом предстал 20-летний житель Костаная Диас Мамбетов. Как гласит обвинение, 15 августа 2022 года он, управляя автомашиной Лада-Гранта на улице Дзержинского, проявил преступную самонадеянность, не убедившись в безопасности дорожного движения. Приближаясь к пешеходному переходу, он не снизил скорость автомобиля.

«Продолжил движение, не убедившись, что перед останавливающимся следующим с ним в попутном направлении по крайней, правой полосе транспортным средством, перед расположенным на данном участке улицы нерегулируемым пешеходном переходе нет пешеходов. В результате не уступил дорогу пешеходу Ахонову, который переходил проезжую часть», — сказала гособвинитель Динара Иргизбаева.

56-летний мужчина переходил дорогу справа налево, по ходу движения автомобиля. Машина сбила его. Бригада скорой помощи доставила Ахонова в костанайскую городскую больницу. Не смотря на действия медиков, через четыре дня он скончался в отделении нейрохирургии.

«Смерть гражданина Ахонова 1966 года рождения, наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, в виде кровоизлияния под оболочку, ушиба вещества головного мозга, и перелома костей черепа, которая привела к отёку, сдавливанию вещества головного мозга», — сказала гособвинитель.

По мнению обвинения, дорожно-транспортное происшествие произошло в следствии нарушения и несоблюдения водителем правид дорожного движения. В частности нарушение скоростного режима, и нарушение правила проезда пешеходного перехода.

«Таким образом Мамбетов Диас совершил преступление, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК, то есть «Нарушение лицом управляющим автомобилем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в тексте гособвинителя.

Подсудимый вину свою признал. Последующие заседания суда планируется начать с допроса потерпевших, родственников погибшего мужчины.

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