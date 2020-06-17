В Костанае 6. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в области

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COVID-2019 в Казахстане
15542 - зарегистрированно
9647 - выздоровевших
88 - летальных случаев
241(+8) - в Костанайской области
В Костанайской области зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Об этом сообщает областной оперштаб.
Из восьми случаев заражения 6 приходятся на город Костанай. В областном центре инфекция COVID-19 выявлена у 4 мужчин в возрасте от 26 до 53 лет и двух женщин 1971 и 1956 года рождения. Данные граждане были обследованы по эпидпоказаниям с симптомами ОРВИ.
Также коронавирусная инфекция была подтверждена у жителей Костанайского и Жангельдинского районов. Здесь инфекция COVID-19 выявлена у школьника 2010 года рождения и пенсионерки 73 лет. Оба пациента обследованы по контакту с ранее инфицированными больными.
Санитарно-эпидемиологическое расследование по выявлению близких и потенциальных контактов продолжается. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, согласно утвержденному клиническому протоколу.
По данным на 16 июня в области выявлен 241 человек с инфекцией COVID-19. Выписано с выздоровлением 186 человек.