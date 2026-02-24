В Костанае 9 октября отключат воду: список адресов





9 октября с 09:00 до 23:00 в части домов Костаная прекратят подачу питьевой воды. Как сообщили в ГКП «Қостанай-Су», отключение связано с подключением нового водопровода диаметром 315 мм к сетям холодного водоснабжения на пересечении улиц Урицкого и Победы.

Отключение затронет 67 абонентов — 62 физических и пять юридических лиц.

Многоэтажные жилые дома:

ул. Урицкого, 21, 23;

ул. Победы, 104.

Также без воды останутся:

ул. Победы, 104А — магазин «Медея»;

ул. Победы, 104Б — магазин «Ереке»;

ул. Победы, 100 — детский сад «Балақай»;

ул. Урицкого, 73 — магазин «Строймир»;

ул. Урицкого, 23/1 — шиномонтажная мастерская.

Частный жилой сектор:

Ул. Урицкого: 69, 104, 106, 67, 65, 63, 64А, 65/6, 65/8, 63/9, 63/7, 61, 61А, 59, 55, 88, 88А, 90, 80, 78, 70, 80/4, 80/5, 80/7, 80/10, 66, 64, 73, 71.

Ул. Шевченко: 166, 107, 160, 87, 85, 83, 146, 75, 162, 93, 91.

Ул. Рубинштейна: 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 150, 103, 105, 105/1, 107/2, 107/6, 107/10, 63/16.

Ул. Победы: 98, 203, 201.

ГКП «Қостанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.

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