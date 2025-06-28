По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Костанае на пересечении улиц Алтынсарина и Тәуелсіздік, сотрудниками полиции проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Установлено, что водитель маршрутного автобуса, следуя по ул. Алтынсарина и поворачивая налево на ул. Тәуелсіздік в направлении реки Тобол, не уступил дорогу и допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом, двигавшимся прямо по главной дороге в сторону мкр. КСК.
По данному факту собран материал, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.
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