По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Костанае на пересечении улиц Алтынсарина и Тәуелсіздік, сотрудниками полиции проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Установлено, что водитель маршрутного автобуса, следуя по ул. Алтынсарина и поворачивая налево на ул. Тәуелсіздік в направлении реки Тобол, не уступил дорогу и допустил столкновение с несовершеннолетним велосипедистом, двигавшимся прямо по главной дороге в сторону мкр. КСК.

По данному факту собран материал, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.

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