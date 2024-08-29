В Костанае автоледи пыталась вернуть машину в салон после ДТП

Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску владелицы авто к ТОО «С», ТОО «Т» о расторжении договора купли-продажи автомобиля, о взыскании убытков и морального вреда.

Истец в январе 2024 года приобрела автомобиль. Обосновывает иск тем, что автомобиль некачественный, имеются толчки при понижении скорости.

Решением суда в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

«Из материалов дела следует, что в договоре купли-продажи прописано о технических особенностях транспортного средства, которые не влияют на безопасность движения и не считаются недостатками автомобиля. Следовательно, недостатки выявленные истцом являются особенностью данной марки автомобиля. Вместе с тем, по результатам проведения диагностик в июне 2024 года автомобиль истца поврежден в дорожно-транспортном происшествии. Ремонт транспортного средства в официальном дилерском центре не производился. Исходя, из положений действующего законодательства договор гарантии в подобных обстоятельствах не действует, в связи с чем, автомобиль возврату не подлежит», — говорится в сообщении суда.

Решение не вступило в законную силу.

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