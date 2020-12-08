В Костанае бдительные соседи помогли спасти дом от огня

7 декабря в 15:37 часов, в Костанае, по улице Каирбекова горела кровля частного дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Со слов очевидцев, в доме хозяев не было. Соседи самостоятельно вскрыли дверь. Горение происходило в гостиной комнате, в результате произошло обрушение потолка.

Огонь удалось локализовать в 15:57 часов, ликвидировать в 16:21 часов. На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС, 11 человек личного состава и 2 единице техники. Причина пожара устанавливается.

ДЧС Костанайской области напоминает, чтобы избежать пожаров, гражданам необходимо обратить внимание на состояние электропроводки в своих квартирах и домах, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, соблюдать осторожность в обращении с огнем.

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