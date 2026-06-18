В Костанае без горячей воды остаются почти 200 домов





В Костанае продолжается масштабная реконструкция тепловых сетей на улицах Тауелсиздик и Дощанова. Из-за ремонта части магистралей без горячего водоснабжения остаются сотни жителей города.

Как сообщил главный инженер ГКП «КТЭК» Арман Газизов, перед началом работ планировалось отключение от горячей воды 276 многоквартирных домов. На сегодняшний день это число удалось сократить до 194.

По его словам, часть домов подключили благодаря установке секционных задвижек, которые позволили изолировать ремонтируемые участки и восстановить подачу горячей воды потребителям. В частности, часть абонентов удалось подключить на улице Дощанова и в районе Ледового дворца на улице Тауелсиздик.

Стоимость реконструкции тепломагистралей составляет около 4,1 миллиарда тенге. Работы ведутся на нескольких участках одновременно. Завершить их подрядчики должны до конца лета, хотя сроки договоров предусматривают окончание ремонта в сентябре.

Кроме того, после гидравлических испытаний теплосетей в городе выявили около 70 порывов. На сегодняшний день устранить предстоит еще 31 повреждение. Из-за этого без горячего водоснабжения остаются 11 жилых домов.

В КТЭК заверяют, что все оставшиеся порывы планируют устранить до конца июля. На эти работы предусмотрено около 380 миллионов тенге. Повреждения зафиксированы на улицах Пушкина, Красносельская, Кобланды батыра, Карбышева и Перонная.

В компании также напомнили, что после подачи горячей воды в отдельные районы запуск внутридомовых систем зависит от работы ПКСК и ОСИ, которые должны самостоятельно открыть задвижки в домах.

В следующем году при выделении бюджетных средств в Костанае планируют продолжить реконструкцию тепловых сетей. В числе проектов — ремонт магистрали по улице Мауленова.

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