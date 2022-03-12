В Костанае близится к завершению ремонт внутренней части здания аэропорта

Закончить работы планировалось еще в конце февраля, но подрядчик не уложился в срок из-за погодных условий. Тем не менее, большая часть запланированного уже сделана, теперь ждут поставки оборудования.

Ремонт в Костанайском аэропорту еще не завершился. С подрядной организацией, которая занимается тут работами, был заключен договор на четыре месяца, срок его истек еще в конце февраля. Но и сегодня здесь еще можно увидеть рабочих, которые продолжают ремонт.

«Ремонт у нас близится к завершению, сейчас у нас сложились такие обстоятельства, погодные условия. 22 октября начали, зашли в зиму, поэтому были осложнения с земляными работами. По графику немного подрядчик отстает. Процентов на 90 сделано, остались некоторые штрихи, косметический ремонт»,- говорит заместитель директора Костанайского международного аэропорта Николай Гембарь.

Пропускная способность аэровокзала теперь увеличилась с 200 до 250 пассажиров в час. В здании уже заменили все коммуникации. Николай Гембарь отмечает, что по большому счету работы уже завершены, но пока ожидают регистрационное оборудование, которое должно прийти в середине марта. Полностью завершить ремонт планируют в апреле. Не мало нареканий от пассажиров было по поводу того, что в аэропорту холодно. По словам руководства, причина в том, что система отопления была запущена не полностью, и к следующей зиме ситуация изменится.

«У нас все поменялось тут и потолки и полностью. Расширился у нас зал вылета, теперь у нас два зала, международный и зал внутренний. Теперь одновременно мы можем обслуживать два рейса и международный и внутренний. Не секрет было выделено более 900 миллионов на внутренние работы», — отметил Николай Гембарь.

Внутренние ремонтные работы станут финишными в череде проектов по реконструкции аэропорта Костаная. В прошлом году были завершили отделку наружной части здания. В частности, утеплили стены, заменили фасад, а также возвели помещение под багажное отделение.

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