На сегодня в Костанае паспорта готовности к отопительному сезону получили 945 многоквартирных домов и это более 70% от общего числа. Между тем, учреждения образования и здравоохранения подготовлены к холодам почти полностью. Точные сроки начала самого отопительного сезона пока не называются. Всё зависит от погоды. К примеру, в прошлом году подключать объекты начали 1 октября.

Кумар Салкенов уже много лет работает в коммунальной сфере и признаётся, что работа с людьми требует немалой ответственности. В его ведении находятся как дачи, так и многоквартирные дома. Сейчас, когда погода постепенно напоминает о скорых холодах, КСК Салкенова готовится к новому отопительному сезону. На его обслуживании — 32 дома, и практически все они уже приведены в порядок.

«Ответственный период это зимнее отопление, подготовка к нему. Мы сейчас отрабатываем дом, меняем там, накопившиеся проблемы устраняем, подвариваем, делаем промывку и переходим поэтапно от дома к дому. У нас осталось 4 дома провести промывку и опрессовку и полностью после этого будем готовы к зиме», — говорит председатель ТОО «КСК партнёр» Кумар Салкенов.

По традиции перед запуском отопления специализированные организации, обслуживающие жилые дома, бизнес-объекты и госучреждения, должны получить акты технической готовности. В городе насчитывается более 1,3 тыс. многоквартирных домов. В этом году, за счёт привлечённых средств, КТЭК провела промывку систем теплоснабжения в 84 домах, которые не имеют собственных обслуживающих организаций.

«В первую очередь необходимо провести промывку внутридомовых систем теплоснабжения по возможности с привлечением специализированных организаций. Второе — необходимо провести ревизию и замену запорной арматуры на тепловых пунктах и на отводах, провести ремонт и теплоизоляцию теплотрасс, трубопроводов, которые проходят по подвальным помещениям и, по возможности, воздержаться от изменения систем теплоснабжения внутри домов», — сообщил директор ГКП «КТЭК» Азамат Аужанов.

Точные сроки начала отопительного сезона не называются, здесь держат во внимании то, как поведет себя погода, но акты готовности в теплокомпании рекомендуют сдать как можно скорее, примерно до 15 сентября.

