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В Костанае больше всего. Информация об эпидобстановке по коронавирусу в области

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Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

30 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 102 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболевшие: 63 жителя г. Костанай, 15 — г.Рудный,6 – г.Лисаковск, по 4 случая среди жителей г.Житикары, Карабалыкского района, по 3 случая — Алтынсаринского, Аулиекольского, Костанайского районов, 1 – Карасуского района.
71 обследованы по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 73 с симптомами заболевания, 29 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020г по 30 января 2021г зарегистрировано 10221 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8805.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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