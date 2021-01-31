В Костанае больше всего. Информация об эпидобстановке по коронавирусу в области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

30 января 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 102 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболевшие: 63 жителя г. Костанай, 15 — г.Рудный,6 – г.Лисаковск, по 4 случая среди жителей г.Житикары, Карабалыкского района, по 3 случая — Алтынсаринского, Аулиекольского, Костанайского районов, 1 – Карасуского района.

71 обследованы по самообращению, 30 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 73 с симптомами заболевания, 29 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020г по 30 января 2021г зарегистрировано 10221 случай COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 8805.

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