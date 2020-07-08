В Костанае больше всего. О новых случаях COVID-19 сообщили в оперштабе

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7 июля в Костанайской области зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирусная инфекция подтвердилась у 22 жителей областного центра, 15 рудничан, 3 жителей города Лисаковск и двух граждан в Костанайском районе. Возраст заболевших от 25 до 72 лет.
Данные лица обследованы с профилактической целью, по самообращению, а также по эпидпоказаниям, как контактные с положительным лабораторным результатом на COVID-19.
По результатам диагностического исследования ПЦР у всех был уточнен диагноз COVID-19. Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
По состоянию на 7.07.2020 года в Костанайской области выявлено 1203 человек с инфекцией СOVID-19, выздоровели – 359.
COVID-2019 в Казахстане
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