В Костанае больше всех. Информация об эпидситуации по коронавирусной инфекции

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

13 ноября в Костанайской области зарегистрировано 52 случая COVID-19.

Заболевшие: 22 жителя г. Костанай, 5 – г.Лисаковск, 16 – Федоровского района, 3 – Денисовского района, 3 — Житикаринского района, 2 –района им.Б.Майлина, 1– Камыстинского района.

25 обследованы по самообращению, 6 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 20 с симптомами заболевания, 32 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 13 ноября зарегистрировано 4212 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3358 человек.

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