В Костанае будут судить медбрата, который жестоко избил выпившего мужчину. Пострадавший попал в центр адаптации, где получил серьезные травмы за то, что закурил в одной из комнат учреждения.
На кадрах одна из комнат центра временной адаптации и детоксикации. Туда привозят людей в состоянии алкогольного опьянения, чтобы снять интоксикацию. Вопреки правилам один из них решил закурить. Это не понравилось медбратьям. Сначала 60-летний мужчина получил оплеуху. Затем его скрутили, попутно потушив сигарету о голову. А после с яростью стали пинать. По словам родных, пострадавшему сломали два ребра и повредили почку так, что ее пришлось удалить. Подозреваемым по делу оказался только один медработник. До суда он находится под домашним арестом.
Инцидент с печальными последствиями произошел еще в июле. И вот теперь стало известно, что дело будет рассматривать суд.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в июле текущего года полицией было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. В ближайший период материалы уголовного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения», — сообщили в ДП Костанайской области.
