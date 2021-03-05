В большие супермаркеты Костаная начали поступать в продажу яйца из стабфонда по 360 тенге за десяток. Причем, как отмечают специалисты СПК, у магазинов -комиссионеров есть график поставок по определенным дням. За 4 дня марта, к примеру, со складов вывезено 216 тыс. штук яиц. Всего же СПК «Тобол» провел закуп почти 9 млн штук яиц на 315 млн тенге. По мнению чиновников, это поможет стабилизировать ситуацию с ростом стоимости яйца в регионе, передает alau.kz

В Костанае цена за десяток яиц в розничных магазинах у домов доходит до 480 тенге. Директор птицефабрики «Жас Канат -2006» Канат Маишев подчеркивает, цены накручивают владельцы магазинов. Хотя и признает, стоимость яйца в этом году на производстве выросла. Причины — рост стоимости сырья.

«Почему яйцо подорожало? Я задаю вопрос почему тогда зерно подорожало на 130 процентов, было 20, а сейчас 93. Никто не смотрит, на 80 процентов выше, никто не смотрит. Нам говорят, что не нужно продавать выше себестоимости, мы говорим посадите нас на иглу государственную, мы будем получать», — отметил директор ТОО «Жас Канат — 2006» Кайрат Маишев

По словам Кайрата Маишева, им вернули субсидии на производство яйца, но уменьшили их чуть ли не вполовину. Но улучшить ситуацию, по его словам, можно только если взять на контроль цены на сырье.

«У нас отпускная цена 38 тенге просто потому что, сегодня такая цена позволяет нам решать вопросы прошлого года. И нужно выходить на этот год. Если бы я заработал в прошло году достаточно денег, чтоб справиться с рентабельностью. Год начался с минусов», — делится Маишев.

Тем временем, по информации СПК «Тобол», стабфонд Костанайской области заключил договор с «Жас Канат -2006» на приобретение 3,3 млн штук по цене 35 тенге за штуку на 115,5 млн тенге. С 1 марта, как отметили в СПК, началась реализация этого яйца крупным магазинным сетям, таким как Раузет, Астыкжан, Норма, Солнечный. Причем цена на полке должна составлять 360 тенге за десяток. Помимо этого, уже со следующей недели на прилавки магазинов-комиссионеров начнут поступать яйца от птицефабрики АО «Север Птица». С ними заключен договор на поставку 5,4 млн штук яиц на 200 млн тенге. Цена пока такая же — 360 тенге за десяток.

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