В Костанае четверо полицейских отказались от взяток

Об этом на онлайн брифинге в ДП Костанайской области сообщил начальник управления собственной безопасности полковник Жанибек Камзенов.

Сотрудниками управления собственной безопасности ДП области в ходе рейдовых мероприятий выявлено 4 факта дачи взятки. Житель областного центра за не привлечение его к административной ответственности за тонирование передних боковых стекол передал взятку полицейскому. В салоне служебной автомашины сотрудниками управления собственной безопасности были обнаружены данные денежные средства. Двое водителей предлагали полицейским взятку за не привлечение к административной ответственности за превышение скорости движения.

По всем фактам проведены досудебные расследования по статье 367 УК РК «Дача взятки». Все взяткодатели осуждены к различным размерам штрафа. Наряду с этим, УСБ ДП области проводится системная работа по выявлению фактов коррупции среди сотрудников органов внутренних дел.

«В результате принимаемых мер прослеживается тенденция снижения уровня преступлений, совершаемых полицейскими. В 2018 году расследовалось 50 уголовных дел по фактам совершения преступлений сотрудниками. В 2019 году этот уровень снизился на 69 процентов, до 29 уголовных дел. В 2020 году уровень снижения составил 82 процента, это 9 преступлений совершенных в этом году полицейскими»,- начальник управления собственной безопасности полковник Жанибек Камзенов.

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