В Костанае Дед Морозы и Снегурочки развозили школьникам подарки

Планшеты, книги и новогодние кульки сегодня развозили прямо по домам школьников. Все дело в том, что из-за пандемии была отменена традиционная Президентская елка, но поздравить детей все-таки решили. На украшенных машинах главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка отправились к детям из социально-уязвимой категории, чтобы подарить им праздничное настроение, передает alau.kz

Ежегодно 24 декабря для школьников Костанайской области проходит президентская ёлка. Но в этом году из-за запрета на массовые мероприятия, она, как и другие утренники, была отменена. Но это не значит, что дети остались без новогоднего настроения. Главные герои этого праздника — дед Мороз и Снегурочка отправились к детям из социально-уязвимой категории, чтобы подарить им чудо.

«Сегодня город Костанай организовали 4 машины, в каждой машине Дед Мороз и Снегурочка, а также подарки, планшеты, новогодние кульки, чтобы поздравить наших детишек. Из города Костанай 16 детей, которых мы поздравляем», — рассказала руководитель отдела образования акимата г.Костанай Гульсум Уразбаева.

Приезда Деда мороза и Снегурочки ждали все дети. Это было видно по подготовке. Костюмы супергероев, волшебников и других их кумиров. Для детей было подготовлено целое представление от главных героев, а затем и совместные танцы. Не забыли ребята рассказать и о своих желаниях в Новом году.

«Хочу снег и мандаринку и волшебную снежинку. Хочу чудо, чтоб до Пасхи все-все люди сняли маски», — пожелал один из школьников.

Ну и конечно все порадовали стихотворением Деда Мороза. Поздравления и улыбки сегодня были подарены абсолютно всем, кто ждал. Кстати, рады были дети подаренным книгам с казахскими народными сказками не меньше, чем планшетам.

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