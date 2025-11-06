На автозаправках Костаная — длинные очереди и продажа сжиженного газа преимущественно по талонам. Водители сообщают, что дефицит остро ощущается уже около недели, при этом перебои начались раньше.

Что происходит на АЗС

Жители жалуются на отсутствие топлива по несколько дней подряд и многочасовое ожидание в очередях:

«Через день, через два заправляемся. Бывает, газа нет по два–три дня. В последний раз простоял два с половиной часа».

«Вчера ездил на бензине — газа нигде не было: то только по талонам, то вовсе нет».

«Где-то дают по талонам, где-то совсем нет. Ищем по городу. Очереди, много времени уходит».

По наблюдениям нашей съемочной группы, ситуация на заправках разнится: местами газ отсутствует уже несколько дней, где-то отпускают лишь по талонам, а где разрешают оплату наличными — образуются самые большие очереди.

Официально: почему возник дефицит

По данным управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области, реализацию автогаза в регионе ведут 6 газосетевых организаций. На текущий месяц было предусмотрено 2 736 тонн топлива, но фактически в наличии сейчас — около 90 тонн.

Руководитель управления Арман Жунусов пояснил, что регион получает сжиженный газ с двух заводов — «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО «ЖаикМунай» (Уральск). В сентябре и октябре оба предприятия останавливались, из-за чего плановые объёмы, в частности от «ЖаикМунай», не поступили.

Что предпринимают власти

Управление направило в Министерство энергетики письмо с просьбой перераспределить объёмы и выделить дополнительный ресурс. По словам Армана Жунусова, министерство утвердило свыше 1,5 тыс. тонн автогаза от павлодарского производителя. На данный момент около 460 тонн уже отгружены заводами, и в ближайшие дни топливо ожидают у потребителей. До стабилизации ситуация с отпуском сохраняется по талонам.

Перспективы

Ведомство заявляет, что держит ситуацию под контролем, а график отгрузок — в плановых сроках. Водителям рекомендуют следить за обновлениями на АЗС и учитывать возможные очереди при планировании маршрутов.

Переобувайтесь! Прогноз погоды в Костанае и области В ближайшие сутки на западе, севере и востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь и снег),...

50 новых "скорых" вручили медикам Костанайской области В Костанае состоялась торжественная передача полусотни автомобилей скорой медицинской помощи для городов и районов области....