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В Костанае девушка ушла на работу и пропала

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Информацию о розыске распространили волнтёры поисково-спасательного отряда. 

В ориентировке говорится, что 25-летнии Алина Никушина ушла на работу 27 сентября и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно.

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