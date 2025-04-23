В Костанае до 9 мая планируют запустить фонтаны. По словам специалистов отдела ЖКХ, большинство из них исправны и готовятся к работе. Капитальный ремонт предстоит только в двух локациях — это фонтаны на Бульваре молодежи и набережной по Гашека. Сроки завершения работ пока не уточняются.

Сейчас в Костанае имеется 26 фонтанов, 8 из которых плавучие и 18 — стационарные. Как утверждает специалист отдела ЖКХ, все конструкции находятся в исправном состоянии, кроме тех, что будут ремонтировать — это каскадные фонтаны на набережной по Гашека и на Бульваре молодежи, их ждет капитальный ремонт. Подготовка к запуску и непосредственно сам запуск этих фонтанов будет производиться теми подрядчиками, которые их ремонтировали в прошлом году, а вот дальнейшее содержание на себя возьмёт другой подрядчик, который выиграл конкурс уже в этом году. Точные сроки запланированных работ пока неизвестны, но до 9 мая фонтаны должны быть запущены.

«В 2025 году выиграла фирма ТОО «ЭСНАФ» г. Астана. В рамках договора будет производиться текущее содержание всех полностью фонтанов в городе Костанай, в том числе и плавучих, и фонтанов, которые были отремонтированы, и также этой же фирмой будет производиться ремонт двух фонтанов, которые я уже перечислял», — сообщил заведующий сектором благоустройства и озеленения отдела ЖКХ Костаная Станислав Лобанский.

Также в ближайшее время обещают заменить решетку на пешеходном фонтане в центральном сквере: временно восстановят старую, а позже закажут новую. Всего в этом году бюджет на содержание этих сооружений составил 318 миллионов тенге. В эту сумму входит и капитальный ремонт, и текущий, и дальнейшее содержание фонтанов по городу до конца сезона.

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