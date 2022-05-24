В Костанае до конца недели ограничат движение на нескольких улицах

Тепловая компания обратилась в костанайцам с предупреждением о том, что в связи с подготовкой сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду и необходимостью устранения двух порывов на тепломагистрали ТМ-9, будет временно ограниченно движение автотранспорта по пр. Абая в границе ул. Гоголя пр. Аль-Фараби.

Работы планируется завершить ориентировочно до 29 мая т.г.

Администрация ГКП «КТЭК» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

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