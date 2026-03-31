В Костанае дольщики вложили миллионы в недостроенный ЖК

Дольщики без защиты: в Костанае расследуют дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Семья»
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно проверять законность проектов.
В ведомстве подчёркивают: участие в долевом строительстве без необходимых разрешительных документов и гарантий связано с высокими рисками потери денежных средств.
Деньги привлекали без разрешений
В Костанае расследуется дело о мошенничестве при строительстве третьей очереди жилого комплекса «Семья» на улице Каирбекова.
По данным Агентство по финансовому мониторингу, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение средств граждан без получения разрешительных документов.
«С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений», — сообщил официальный представитель ведомства Ернар Тайжан.
Более 160 миллионов тенге от дольщиков
Для создания видимости законности проекта велась активная рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисы в Костанае.
По информации АФМ, в строительство было привлечено более 162 миллионов тенге от 28 физических и одного юридического лица.
Строительство не завершено
Как отмечают в ведомстве, полученные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не имел намерения завершить строительство в установленные сроки.
На сегодняшний день объект не достроен.
Арест имущества и суд
С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В числе активов — автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатная квартира и нежилые помещения.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.
По данным Костанайского городского суда №2, в ближайшее время ожидаются судебные прения.
Сообщается, что в ходе разбирательства более чем двум десяткам потерпевших уже возвращены вложенные средства.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.