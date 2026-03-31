В Костанае дольщики вложили миллионы в недостроенный ЖК

Дольщики без защиты: в Костанае расследуют дело о мошенничестве при строительстве ЖК «Семья»

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана призывает граждан не доверять непроверенным застройщикам и перед вложением средств обязательно проверять законность проектов.

В ведомстве подчёркивают: участие в долевом строительстве без необходимых разрешительных документов и гарантий связано с высокими рисками потери денежных средств.

Деньги привлекали без разрешений

В Костанае расследуется дело о мошенничестве при строительстве третьей очереди жилого комплекса «Семья» на улице Каирбекова.

По данным Агентство по финансовому мониторингу, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый организовал привлечение средств граждан без получения разрешительных документов.

«С гражданами заключались предварительные договоры купли-продажи квартир и нежилых помещений», — сообщил официальный представитель ведомства Ернар Тайжан.

Более 160 миллионов тенге от дольщиков

Для создания видимости законности проекта велась активная рекламная кампания в социальных сетях, а также арендовались офисы в Костанае.

По информации АФМ, в строительство было привлечено более 162 миллионов тенге от 28 физических и одного юридического лица.

Строительство не завершено

Как отмечают в ведомстве, полученные средства подозреваемый расходовал по своему усмотрению и не имел намерения завершить строительство в установленные сроки.

На сегодняшний день объект не достроен.

Арест имущества и суд

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В числе активов — автомобиль Hyundai Santa Fe, трёхкомнатная квартира и нежилые помещения.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд.

По данным Костанайского городского суда №2, в ближайшее время ожидаются судебные прения.

Сообщается, что в ходе разбирательства более чем двум десяткам потерпевших уже возвращены вложенные средства.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.