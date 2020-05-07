USD 420.92
EUR 453.92
RUB 5.66
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанае еще у одного студента, приехавшего из Росиии, выявлен…

В Костанае еще у одного студента, приехавшего из Росиии, выявлен коронавирус

tengrinews.kz

COVID-2019 в Казахстане

4530 - зарегистрированно

1470 - выздоровевших

30 - летальных случаев

59 - в Костанайской области

COVID-19 подтвердился студента  2002 года рождения, прибывшего из Российской Федерации. Пациент переведен в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением, сообщили в Оперативном информационном штабе.
В настоящее время больной получает соответствующее лечение согласно утвержденного протокола.
Напомним, 17 человек, студенты, граждане Казахстана пересекли границу на автопереходе «Кайрак» 5 мая 2020 года.  Данные лица были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Когда начнется реконструкция «Корейского моста»?

Следующая новость

42 500 тенге: в Минтруда высказались о выплате за второй месяц