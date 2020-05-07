В Костанае еще у одного студента, приехавшего из Росиии, выявлен коронавирус

COVID-19 подтвердился студента 2002 года рождения, прибывшего из Российской Федерации. Пациент переведен в инфекционное отделение Костанайской областной больницы. Контактные лица по автобусу находятся под медицинским наблюдением, сообщили в Оперативном информационном штабе.

В настоящее время больной получает соответствующее лечение согласно утвержденного протокола.

Напомним, 17 человек, студенты, граждане Казахстана пересекли границу на автопереходе «Кайрак» 5 мая 2020 года. Данные лица были госпитализированы в карантинный стационар города Тобыл до получения анализа на коронавирусную инфекцию.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 59 случаев заболевания COVID-19.

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