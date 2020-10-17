В Костанае горел жилой дом

Фото ДЧС
16 октября в 23 часа 38 минут на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о том, что горит дом по улице Костанайская. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
Сгорели веранда, прихожая, две комнаты, мебель, электротехника, потолочные перекрытия на общей площадью около 100 квадратных метров. Пожар был локализован в 00 часов 53 минуты и ликвидирован в 02 часа 07 минут.
В тушении пожара были задействованы две единицы пожарной техники и 9 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории.
ДЧС Костанайской области призывает гостей и жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности.
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