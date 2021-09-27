В Костанае горели мельница и дом площадью в 300 квадратных метров

Пожар произошел 26 сентября в Костанае на территории промзоны по ул. Узкоколейная. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. Загорелась мельница. Открытым пламенем горела обшивка утеплителя и оборудование.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 15.07. К моменту приезда пожарных площадь возгорания составляла около 200 квадратных метров. Чердак здания почти полностью был охвачен огнём. Подгоняемое порывистым ветром пламя быстро распространялось по перекрытиям, а затем перекинулось на соседнюю территорию, где размещался склад. В складском помещении хранился полиэтилен в рулонах. Площадь пройденная огнем в складе, составила 200 кв.м.

Тушили пожар 57 сотрудников личного состава служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ и 11 единиц специальной техники. На помощь пожарным подоспели силы и средства ГКП «Костанай СУ», РГП «Резерв» и Казахстан Темир жолы. Общими усилиями пожар удалось локализовать в 16:51. Чтобы потушить весь огонь понадобилось еще один час и сорок минут кропотливого труда огнеборцев.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Информация о другом возгорании в жилом массиве на пульт «101» поступила в 18:39. В областном центре горел частный дом. К приезду пожарных расчетов на улицу 1-я Костанайская жилой дом уже горел открытым пламенем на площади 300 кв.м. Огонь успел перекинуться на соседнее жилое строение, расположенное поблизости на другом участке. Горели деревянные конструкции дома на площади 40 кв. метров. Общая площадь возгорания составила почти 340 кв. м.

После двухчасовой борьбы с огненной стихией в 20:32 была объявлена локализация. Окончательно работы по ликвидации огня на месте происшествия были закончены в 21:08.

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