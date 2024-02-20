В Костанае горит сушилка с семенами подсолнечника

О происшествии сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Сегодня в Костанае в 13:10 часов на «112» поступил вызов о пожаре на территории элеватора. Загорелась сушилка с семенами подсолнечника.

На ликвидацию возгорания было направлено 40 человек личного состава и 13 единиц техники ДЧС Костанайской области, а также Центр медицины катастроф, негосударственная противопожарная служба.

Тушение пожара продолжается.

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