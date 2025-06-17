В эти минуты в Костанае продолжаются работы по ликвидации пожара в здании одного из бывших аквапарков. Сообщение о задымлении поступило на пульт службы спасения по номеру 112. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
На место происшествия оперативно выехали силы и средства ДЧС: на данный момент задействовано 6 единиц пожарной и специальной техники, а также более 20 человек личного состава. В том числе сотрудники оперативно-спасательного отряда, а также центр медицины катастроф.
По прибытии установлено, что горит кровля здания.
На текущий момент сведений о пострадавших не поступало. Ситуация находится под контролем.
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