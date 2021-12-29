В Костанае готовится к открытию новый бассейн

Стоимость проекта — чуть больше двух миллиардов тенге. Причем построили его в рамках государственно-частного партнерства. То есть инвесторы вложили свои деньги, а госказна в течение определенного времени вернет им эти затраты. Сейчас здание бассейна переводят на баланс детско-юношеской спортивной школы.

Только после этого его запустят в работу.

В новом бассейне уже почти все готово к работе. Отстроено огромное помещение в три этажа. Два верхних и один технический, цокольный, в общем это 4 тысячи квадратных метров. Плавательная чаша в 50 метров в длину и от 2 до 3 метров в глубину, уже заполнена водой. Здесь установлены самые современные системы, поэтому ни запотевших окон, ни конденсата на потолке нет.

«Это объект является технически сложным и , если мы занимаемся в 25 метровом очистка хлорирования воды, то здесь независимое отопление, газовый котел плюс здесь система очистки, программисты обучаются», — рассказала замдиректора ДЮСШ Наталья Сухачева.

Здание нового бассейна построили в рамках государственно- частного партнерства. Теперь в течение нескольких лет государство будет выплачивать застройщику деньги, потраченные на возведение этого объекта, а это 2, 2 млрд тенге. Сейчас, по официальным данным, идет передача нового здания на баланс областной детско-юношеской спортивной школы. Завершения всех формальностей здесь, кстати, очень ждут. Это поможет серьезно разгрузить уже имеющейся бассейн, и позволит увеличить количество детей в секциях и группах.

«Сейчас в нашем городе есть 250-меровоый бассейн. Он дает возможность заниматься спортсменам юниорского и юношеского возраста, но в нем занимаются наша сборная мужчин и женщин. Нашим спортсменам очень тяжело быть достойными конкурентами на чемпионатах и подготовка в таком бассейне дает больше возможностей», — говорит Наталья Сухачева.

Все основные помещения, а это санузлы, душевые — мужские и женские, и непосредственно сам бассейн, разместятся на первом этаже. На втором — еще один зал для «сухого» плавания, административные кабинеты и трибуны. Планируется, отметили в спортшколе, что бассейн сможет работать и для обычных граждан. Только когда именно он будет запущен в работу, пока не известно. Еще необходимо укомплектовать штат, а это почти 50 человек, и обустроить помещения. Все это однозначно будет в первых месяцах 2022 года.

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