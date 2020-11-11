В Костанае готовится к открытию школа бокса. Ее разместят в здании бывшего картинг -центра вблизи набережной по улице Гашека. По словам представителей акимата областного центра, строительные работы, которые обошлись бюджету в 240 млн тенге, близятся к завершению. Уже в конце ноября школа бокса будет готова принимать спортсменов

В рамках государственной программы «Дорожная карта занятости» в Костанае идет реконструкция бывшего картинг-центра по улице Гашека. Из бюджета было выделено 240 млн тенге, чтобы переоборудовать здание под школу бокса. С июля по правилам госпрограммы здесь трудится 72 человека, которые, как отмечают представители акимата Костаная, смогли в кротчайшие сроки реконструировать два этажа здания под объект, где будут обучать азам бокса.

«Здание двухэтажное, есть подвалы, там полностью сделана реконструкция комнат под душевую. Много чего было сделано и по инженерным коммуникациям в том числе»,- рассказал главный специалист отдела строительства акимата Костаная Серик Беккалиев.

Теперь в здании расположатся буфетная, гардеробная, душевые, будет даже сауна, предусмотрен и санузел для людей с ограниченными возможностями. Среди оборудования — обязательные бойцовские груши до 180 кг, силовые тренажеры и шведские стенки. Но больше всего здесь гордятся рингами — самыми новыми и самых современных стандартов.

«Ринги на первом этаже выполнены по олимпийскому стандарту, по размеру 7,8*7,8 — это по стандарту. Еще будут установлены табло, где будут указываться вес, страна или область и категорию, электронные табло. Мы установили пластиковые трибуны, они на колесиках , можно сдвигать, на 105 мест»,- сообщил начальник строительного участка Асхат Садвакасов.

Сейчас, по словам строителей, в школе бокса работы завершены на 90 процентов. Осталось провести благоустройство территории и завершить установку тренажеров и сантехники. Сдать объект планирует уже в конце ноября. Как отметили представители акимата, новая школа бокса рассчитана примерно на 60 человек.

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