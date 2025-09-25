Костанайцы интересуются, почему после недавнего повышение цены на газ в июле, с нового года их ждет повторное увеличение тарифа почти на 70%. В департаменте по регулированию естественных монополий региона объясняют, что это разные виды тарифов и последний отразится на жителях меньше всего. Действительно ли это так узнавал корреспондент Baq.kz.

Руководство Костанайского производственного филиала АО QAZQGAZ AIMAQ недавно отчиталось об итогах пятилетней инвестиционной программы за 2021–2025 годы, в рамках которой проводились работы по ремонту и модернизации газораспределительных сетей. Однако впереди новая пятилетка, в которую также включены обновление инфраструктуры и повышение тарифов для всех категорий потребителей. Как стало известно, филиал уже подал заявку на очередное увеличение стоимости газа — сразу на 68%.

«Это повышение связано с увеличением цены на транспортировку газа. Летнее повышение цены касалось такой услуги, как розничная реализация газа, предельная цена которого повысилась на 33%. В связи с этим газовики и вышли с заявкой на повышение тарифа для населения, который в итоге вырос на 25,1%», — сообщил руководитель планового отдела департамента регулирования по естественным монополиям акимата Костанайской области Виталий Нестеренко.

Жители Костаная уже прикидывают, какие дополнительные расходы их ждут, ведь рост стоимости газа неизбежно ведёт к повышению тарифов на тепло и горячую воду. При этом услуги теплоснабжающих компаний уже подорожали с 1 сентября, а новая заявка на повышение сейчас находится на рассмотрении у антимонопольного органа.

В акимате уточнили, что запрошенное повышение тарифа на газ на 68% пока носит статус проекта. Окончательная цена станет известна после публичных слушаний, назначенных на 17 октября, и утвердит её местный ДКРЕМ. Точные масштабы подорожания для населения пока не определены, так как повышение коснётся разных социальных групп — юридических лиц, бюджетных организаций, коммерческих структур и других. По словам представителей акимата, основная нагрузка традиционно ложится на бизнес и юрлица, поэтому для населения рост тарифа, вероятнее всего, составит не более 10% от запрашиваемых 68%.

В областном ДКРЕМ отметили, что подобная ситуация объясняется небольшой долей тарифа для населения в услуге по транспортировке газа. Для сравнения, в услуге розничной реализации газа доля выше, именно поэтому в июле повышение там привело к росту тарифа почти на 25,1%.

Так, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года оптовая цена на газ равнялась 25 521 тенге за 1000 кубометров, в с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года ее утвердили на уровне 33 379 тенге за 1000 кубометров. Все это без учета НДС. Рост оптовой цены, как по цепной реакции, спровоцировал повышение цены на розницу более, чем на 24%. Как результат — для жителей она поднялась на 25,07%

Кстати, как уточняют в ДКРЕМ, летом тариф подняли равномерно для всех групп населения. То есть, и коммерческие организации, и бюджетники, и другие категории, включая население, стали платить с 1 июля на 25% больше.

Сначала на газ, потом на тепло

Итог для жителей все равно неутешительный, повышение цены газа неизбежно. Утвердят ее, скорее всего, уже с 1 января 2026 года. Получается, что за последние полгода тариф поднимется дважды и точно составит более 25%. Между тем, заработные платы, отмечают жители, не растут с такой скоростью. В то время, как у самих газовиков, фонд оплаты труда занимает значительную часть в тарифе. Это связано и с дополнительным увеличением газовых сетей протяженностью 63 километра, и с новым штатом сотрудников, который вырос на 6 человек. В структуре тарифа «сидят» и инвестиционные программы, и модернизация сетей, и погашение кредитов и многое другое.

Местные газовики до сих пор рассчитываются за кредит, который был взят в ЕБРР (Европейский Банк Реконструкции и Развития) еще в 2016 году. За счет него был построен магистральный газопровод, но заемные деньги также легли в тариф. Кредит брали на 10 лет, и в следующем году его планируют погасить, поэтому эти расходы должны «уйти» из тарифа. Но окажет ли это существенное влияние на понижение цены для потребителей — сказать сложно. С учетом роста цен на внутреннем и внешнем рынках — вряд ли.

Напомним также, что с 1 сентября для жителей повысился тариф на тепло. Это стало следствием повышения цены на газ, уточнили в ГКП «КТЭК». Ведь котлы в теплокомпании греют газом и как только цена на него поднялась, тепловики подали заявку на повышение на 41%. И уточнили, что с 1 января 2026 года будет очередное повышение тарифа для жителей на тепло и горячую воду.

В управлении энергетики акимата Костанайской области регулярно говорят о зависимости Костанайской области от российского природного газа. Ведь КТЭК закупает газ у АО QAZQGAZ AIMAQ, которое в свою очередь отоваривается в России.

Представители газовой компании соседнего государства не только регулярно повышают стоимость кубометра газа, но и требуют стопроцентную предоплату. В связи с этим Костанайская область большие надежды возлагает на строительство нового магистрального газопровода протяженностью 630 километров, который планируют начать строить уже в 2026 году. Новый газопровод позволит существенно снизить зависимость от российского газа и, возможно, даже цену на газ и тепло.

