В Костанае готовятся отметить День республики, который празднуется в стране 25 октября

Предусмотрено несколько патриотических акций, флешмобов и челленджей. Так, в «Жастар сарайы» будет организован флэшмоб с участием более 150 человек.

Они исполнят государственный гимн и развернут флаг размером 10 на 20 метров. А в автобусах творческая молодежь будет исполнять патриотические песни. Активных пассажиров, подпевающим им, будут угощать шоколадом местного производства.

Но маршруты и время этой акции еще неизвестны. Завершит праздничные мероприятия полуторачасовая концертная программа, которая состоится 25 октября в 15:00 в Сити-центре.

Напомним, что день Республики в Казахстане теперь официальный выходной.

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