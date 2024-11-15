В Костанае хотят обновить концепцию тюльпанового поля

Аким Костаная Марат Жундубаев обратил внимание на состояние тюльпанового поля после завершения периода цветения. По его словам, после того как тюльпаны отцвели, на участке начала активно расти трава, однако косить ее сейчас нельзя, чтобы не повредить луковицы.
«Мы посадили хорошее тюльпановое поле. Но тюльпаны отцвели, и выросла трава. Тюльпаны цветут около трех недель. В летнее время там будет трава. Заходить и косить нельзя, потому что будут затоптаны луковицы», — отметил аким.
Марат Жундубаев поручил продумать новое оформление территории. По его мнению, на участке необходимо высадить многолетние цветы, среди которых весной смогут цвести тюльпаны.
«Надо высадить многолетние цветы, а тюльпаны будут цвести между ними. Сделать красивое оформление, чтобы такой ситуации не было», — подчеркнул глава города.
Кроме того, аким поручил специалистам рассмотреть варианты безопасного ухода за территорией, чтобы при покосе травы не повреждать луковицы и другие растения.
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