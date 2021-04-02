В Костанае хотят разработать региональную жилпрограмму для молодежи

В Костанае предложили создать собственную региональную программу, которая помогла бы молодым семьям нашей области приобретать жилье. Идея прозвучала на прошедшей очередной сессии областного маслихата, передает alau.kz

Вступая во взрослую жизнь, молодые люди не редко сталкиваются с множеством проблем. Одна из них — приобретение собственного жилья. В Костанайской области этот вопрос уже давно находится на слуху. И вот теперь депутаты маслихата предложили подойти к его решению новым способом — создать собственную региональную жилищную программу.

«Предлагаем направить депутатский запрос в адрес министерства инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой внести в приказ министра №417 изменения, предусматривающие увеличение суммы жилищного сертификата более 1 миллиона тенге, а также увеличения уровня среднего дохода для получения жилищного сертификата в виде социальной помощи до трех показателей прожиточного минимума»,- рассказал на прошедшей сессии областного маслихата Марат Журкабаев, руководитель управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области.

Разработка новой программы позволит молодым людям безвозмездно получать жилищные сертификаты. Выражаться это будет социальной помощью, которую зачислят на депозит банка в виде первоначального взноса на жилье. Подобные действия могут заинтересовать как молодые семьи, так и студентов. Последние довольно часто уезжая на учебу за рубеж, предпочитают оставаться за границей даже после получения диплома. Теперь же они смогли бы вернуться назад, зная, что приобрести жилье на родине им будет проще.

«Мы хотели бы сделать свою программу, ориентированную на нашу область, на наш город. Нам нужна рабочая молодежь. Может быть, мы оценку критерия поставим именно на трудоустройство: сколько лет он работает, какой он специалист, в какой сфере. У нас не хватает специалистов в сфере культуры. Какие-то такие узкие специальности мы бы хотели вложить в эту программу»,- сказала заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

Задача разработать подобный проект перекликается и с общим республиканским планом по поддержке молодежи до 2025 года. Вот только костанайская идея сталкивается с барьерами внутри действующих приказов министров. К примеру, ограничением категорий получателей жилищного сертификата и суммой, на которую он выдается. Поэтому прежде чем приступить к разработке деталей местной жилищной программы, костанайцам предстоит добиться решения существующих нестыковок. Уже в ближайшее время изменения в закон будут разработаны на местном уровне и отправлены в правительство страны.

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