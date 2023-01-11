В Костанае и Рудном ликвидирован интернет-магазин по продаже “синтетики”

МВД ликвидирован интернет-магазин по продаже синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.

Департаментом по противодействию наркопреступности МВД и полицейскими Костанайской области, совместно с Агентством финансового мониторинга, ликвидирован интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков в Костанае и Рудном, действующий на площадке Telegram.

После сбора информации об интернет-магазине, изучения схемы работы и его администраторов, был установлен контроль за финансовыми операциями, которые проводились преступниками. На этом этапе к работе были подключены специалисты подразделения финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу. Специалистами были кропотливо собраны сведения обо всех денежных переводах, поступающих на банковские карты так называемых “дропов” – подставных лиц.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 “клиентов”, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты. Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, через ликвидированный интернет-магазин реализовывались исключительно новые синтетические наркотики. Полицейскими, с участием сотрудников подразделения специального назначения при въезде в Костанае был остановлен автомобиль Toyota Highlander, где находился 30-летний житель города Рудный.

На момент задержания было известно, что им было приобретено более 1 кг мефедрона для розничной перепродажи. В ходе обыска автомашины и по месту жительства изъято свыше 1 кг мефедрона, 3 млн тенге, 6 ноутбуков, 6 сотовых телефонов, 5 банковских карт и 5 сим-карт различных сотовых операторов. Как пояснил начальник областного Департамента полиции Ерлан Омарбеков, изъятые средства связи позволяют установить полную схему работы интернет-магазина от администраторов до закладчиков.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 ст. 297 УК РК. Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.

Министерство внутренних дел обращается к родителям школьников и студентов. В поисках временного заработка дети могут стать мишенью для распространителей наркотиков, которые, размещая на различных интернет-платформах объявления о вакансиях, обещают большую оплату труда. В этой связи, просим не оставлять без внимания и контроля досуг своих детей. Объяснить им опасность такого заработка, не принимать предложения о работе администратором сайта, курьером без проверки характера работы. Если вы стали свидетелем предложений работы с признаками незаконной деятельности, необходимо незамедлительно обращаться в органы внутренних дел. Напоминаем, что к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков относятся администрирование страниц соцсетей, распространение в Интернете информации о наркотиках, перевозка, хранение и предоставление помещений для употребления наркотиков и сильнодействующих лекарств. Согласно законодательству, уголовная ответственность за такие преступления наступает с 16 лет. Лишение свободы за них достигает до 20 лет и пожизненно.

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