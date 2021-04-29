В Костанае и Рудном определят победителя «Donor-man»

Мужчины-доноры из Костаная и Рудного могут стать участниками конкурса «Donor-man». О начале приема заявок на этой неделе объявили в областном центре крови. Все, что необходимо мужчинам, это поделиться своей историей прихода к донорству, а уже победителя среди них будут определять интернет-пользователи, передает alau.kz

В преддверии дня защитника Отечества в центре крови ждут мужских историй о выборе спасения жизни благодаря донорству. Сотрудники центра объявили о возвращении ежегодного конкурса «Donor-man» и теперь надеются, что горожане не только придут на донацию, но и вдохновят своей историей других будущих доноров.

«В этом году радует, конечно. У нас больше мальчишек, больше молодых людей приходят и проявляют больше желания участвовать. Потому что может быть, некоторые стесняются. Хотя мы предлагаем, рассказываем, пожалуйста, принимайте участие. Но просто они в силу своей скромности, наверное, сдали и ушли. Не хотят, чтобы их видели, знали»,- рассказала Антонина Мышковец, менеджер отделения Костанайского областного центра крови.

Среди скромных доноров, или как их еще называют «тихих», в последнее время становится все больше мужчин. В зале донации и коридорах центра их можно увидеть довольно часто, при том, что в среднем клинику ежедневно посещают до 40 человек. Многих из этих мужчин сотрудники и без конкурса могли бы назвать обладателями титула «Donor-man». Ведь они с готовностью откликаются на призывы центра о пополнении запасов крови. А такая необходимость здесь возникает не редко.

«На данный момент в стационарах Костанайской области находятся пациенты с первой отрицательной группой крови, которым еженедельно требуется неоднократное переливание крови. Поэтому сейчас мы нуждаемся в донорах первой отрицательной группы крови. Также нам требуются доноры клеток крови – тромбоцитов крови первой отрицательной»,- сообщила Раушан Жантогулова, врач-терапевт Костанайского областного центра крови.

Чтобы стать победителем объявленного конкурса, мужчинам придется преодолеть свое желание оставаться в тени. До 30 апреля им нужно прийти в центр крови на безвозмездную донацию, сделать фото и рассказать о том, почему они решили стать донором. Истории всех участников опубликуют на сайте областного центра, и уже с 3 по 5 мая там пройдет онлайн-голосование. В конкурсе смогут поучаствовать и рудничане. Но для них возможность стать кандидатом на титул откроется лишь на один день — 29 апреля, когда сотрудники центра крови посетят город с плановым выездом. Победителя обещают удостоить не только почетным званием «Donor-man», но и наградить призом от спонсора.

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