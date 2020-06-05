В Костанае и Житикаре выявили четыре случая коронавируса

В Костанайской области выявлено 4 факта заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 4 июня. Об этом сообщает оперативный штаб.

Трое мужчин из города Житикара 1965, 1994, 1989 года рождения, являются близкими по контакту с ранее выявленными больными.

В этот же день в городе Костанай в больницу обратился мужчина 1948 года рождения, с жалобами на слабость и головную боль. По результатам диагностического исследования ПЦР уточнен диагноз коронавирусная инфекция.

Данные граждане изолированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение.

Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.

По состоянию на 4 июня в области выявлено 195 человек с инфекцией COVID-19.

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