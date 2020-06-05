В Костанае и Житикаре выявили четыре случая коронавируса

COVID-2019 в Казахстане
12312 - зарегистрированно
6696 - выздоровевших
52 - летальных случаев
195(+4) - в Костанайской области
В Костанайской области выявлено 4 факта заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 4 июня. Об этом сообщает оперативный штаб.
Трое мужчин из города Житикара 1965, 1994, 1989 года рождения, являются близкими по контакту с ранее выявленными больными.
В этот же день в городе Костанай в больницу обратился мужчина 1948 года рождения, с жалобами на слабость и головную боль. По результатам диагностического исследования ПЦР уточнен диагноз коронавирусная инфекция.
Данные граждане изолированы в инфекционные стационары, где получают необходимое лечение.
Проводится работа по выявлению и изоляции контактных лиц. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы.
По состоянию на 4 июня в области выявлено 195 человек с инфекцией COVID-19.