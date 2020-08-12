В Костанае из окна второго этажа выпала 5-летняя девочка

11 августа из окна второго этажа частного жилого дома выпала 5-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Девочка оперлась на москитную сетку и оказалась на улице. Несчастный случай произошел, когда ребенок остался один без присмотра взрослых. Они находились в другой комнате. Девочка приехала с родителями из Лисаковска в гости к родственникам. Пострадавшую госпитализировали в детскую областную больницу с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Ее состояние медики оценивают как тяжелое.

«Следует отметить, что в этом году это уже четвертый случай в Костанае, когда из окна жилого дома выпал ребенок. Чтобы предотвратить опасную ситуацию, связанную с детским травматизмом, не оставляйте маленьких детей без присмотра. Установите на окна решетки или блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно», — отметили в областном ведомстве.

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