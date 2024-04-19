В Костанае из-за паводка пострадало 169 жилых домов и 1250 дачных

Информация по оказанию помощи пострадавшим по городу Костанай.

Всего пострадало 169 жилых домов и 1250 дачных. На оказание социальной выплаты в настоящее время поступило 1337 заявлений, выплаты произведены 158 заявителям на сумму 58,3 млн. тенге. Для получения единовременной соцпомощи необходимо обратиться в отдел занятости и соцпрограмм Можно сделать это по адресу: ул. Касымханова, 36, кабинет №2, либо через egov.kz.

Вместе с тем, в городской акимат поступило 647 обращений на возмещение материального ущерба. В пострадавших районах города работает специальная комиссия, привлечены независимые эксперты, проводящие техническое обследование и оценку имущества. После проведения оценки, комиссия определит сумму выплат.

Пострадавшим жителям Костаная и Костанайского района выдано около 180 тонн гуманитарной помощи.

Ежедневный мониторинг за качеством питьевой воды проводится на 10 скважин города. Превышение допустимых концентраций и показателей не выявлено.

По вопросам оказания помощи просим обращаться по телефону 109.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.