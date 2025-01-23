В Костанае изъяли 8,5 тысяч вейпов стоимостью 85 млн тенге. Полицейские разоблачили незаконную торговлю, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области пресекли деятельность интернет-магазина, занимающегося продажей электронных табачных изделий — вейпов. Два местных жителя организовали канал сбыта через Telegram. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в одном из магазинов города в подвальном помещении осуществлялась незаконная торговля вейпами. Здесь также находился колл-центр для приема заявок через Telegram. В результате обыска в распределительном пункте были изъяты 73 картонные коробки с 8,5 тысячами электронных табачных изделий.

Кроме того, в ходе обыска в одном из магазинов города в подвальном помещении обнаружены шесть курительных устройств, четыре ноутбука, 10 аккумуляторов для вейпов, семь мобильных телефонов и два системных блока от компьютеров. По словам одного из задержанных, вейпы поступали от поставщиков из Алматы, стоимость одного вейпа около 10 тысяч тенге.

По факту незаконного оборота некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, в настоящее время полицией начато досудебное расследование. На ряду с этим, проводятся мероприятия для установления нелегального канала поставки вейпов. В полицейском ведомстве напомнили, что продажа и распространение данных изделий наказывается штрафом в размере до 200 МРП либо арестом до 50 суток.

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