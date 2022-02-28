В Костанае изъята крупная партия наркотиков

Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний костанаец.

У задержанного в кармане куртки обнаружено 3 прессованные таблетки «гашиш». Далее в автомашине, на заднем сиденье оперативники нашли 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством «марихуана». Кроме того, стражи порядка в гараже обнаружили 64 полиэтиленовых свертка, 59 зип-пакетов с веществом растительного происхождения и 1 пакет с гашишом.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 килограммов гашиша и марихуаны почти 3 килограмма.

Изъятая партия наркотиков в денежном эквиваленте составила около двух миллионов тенге.

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