В Костанае изъята крупная партия наркотиков

Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП Костаная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний костанаец.
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У задержанного в кармане куртки обнаружено 3 прессованные таблетки «гашиш». Далее в автомашине, на заднем сиденье оперативники нашли 12 полиэтиленовых пакетов с наркотическим средством «марихуана». Кроме того, стражи порядка в гараже обнаружили 64 полиэтиленовых свертка, 59 зип-пакетов с веществом растительного происхождения и 1 пакет с гашишом.
Общий вес изъятых наркотиков составил более 2 килограммов гашиша и марихуаны почти 3 килограмма.
Изъятая партия наркотиков в денежном эквиваленте составила около двух миллионов тенге.
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