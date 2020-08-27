В Костанае изменится тариф на электричество

С 1 сентября жители города будут платить по новой цене. Об этом сегодня рассказали представители департамента комитета по регулированию естественных монополий. На протяжении месяца гос.орган взвешивал все «за» и «против», и в конечном счете решил удовлетворить заявку «КЭЦ» о повышении тарифа. Но не так, как того хотела организация, сообщает alau.kz

Две недели назад в Костанае состоялись общественные слушания. Поводом к ним стало желание «Костанайского ЭнергоЦентра» повысить тариф на электроэнергию. Тогда руководитель «КЭЦ» подробно описала свои доводы к увеличению оплаты, а представители департамента комитета по регулированию естественных монополий пообещали, что примут решение ближе к концу августа. И вот теперь, оно стало известно.

«В настоящий момент заявленная цена КЭЦ, которая предполагала рост на 22 процента – это 25,85 тенге среднеотпускная цена, снижена до 23,39. До уровня экономически обоснованного уполномоченным органом. То есть мы снизили до 10,4 процентов максимально»,- говорит руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области Акан Ташпанов.

Утвержденная среднеотпускная цена с НДС 23,39 тенге оказалась даже ниже той, о которой «КЭЦ» просил в первый раз. В департаменте провели исследование и решили, что предлагаемые организацией тарифы чересчур завышены. Но ведь руководство «Костанайского ЭнергоЦентра» повышение тарифа объясняло большими убытками. Получается, что и теперь организация продолжит нести расходы и вероятно вновь обратится за увеличением тарифа. Но в департаменте считают иначе.

«Та сумма, которая их недополученный доход, он не существенно влияет на деятельность предприятия. Мы в настоящий момент пересмотрели цену. Оставили максимально только изменение стоимости станции. Энергопередающей организации мы затраты снизили, касательно расчета финансового центра, иные затраты. Провели постатейно анализ тарифной сметы. Поэтому в настоящий момент дали только станцию. Этого достаточно для того, чтобы обеспечивать энергоснабжение для населения»,- пояснил Акан Ташпанов.

В итоге с 1 сентября сумма, которую будет платить население составит с учетом НДС 17,17 тенге за 1кВт/ч. Для организаций, которые существуют за счет гос.бюджета, цена составит 42,42 тенге. А для других юридических лиц и прочих потребителей стоимость за электричество будет равна 29,73 тенге.

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