Руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат Темирбаев на совещании сообщил о ходе изъятия земель для строительства новой общеобразовательной школы на 1200 мест.

Где появится школа

Объект предусмотрен проектом детальной планировки в квартале, ограниченном проспектом Абая и улицами Леонида Беды, Маяковского, Наримановской, Джамбула и Фролова.

Сколько участков и кому они принадлежат

Для государственных нужд изымаются 36 земельных участков:

4 участка — у АО «СПК Тобол»;

15 участков — с жилыми домами;

17 участков — с коммерческими объектами.

По словам Марата Темирбаева, отчёты об оценочной стоимости земель и расположенного на них недвижимого имущества подготовлены в полном объёме. Совокупная сумма компенсаций составляет 1 млрд 561 млн тенге. Проекты договоров выкупа с указанием размеров выплат вручены всем собственникам.

Кто уже согласился

За две недели с момента получения проектов договоров 7 собственников письменно подтвердили согласие на изъятие и предложенный размер компенсации — это 4 жилых объекта и 3 коммерческих.

Что дальше

Материалы по согласованным объектам направлены в Костанайский городской маслихат для утверждения проектов договоров выкупа. Власти продолжат разъяснительную работу с остальными правообладателями.

