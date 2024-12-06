В Костанае вынесли приговор экс-председателю комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Дархану Абдикаримову, сообщили в пресс-службе областного суда, передает informburo.kz

На скамье подсудимых вместе с ним оказался директор одного из ТОО. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки, а бизнесмена – в её передаче.

«В июне 2024 года А., находясь у подъезда дома по улице Маяковского, получил переданные директором ТОО О. через его работника 2 млн тенге. В августе, находясь в кафе на территории ТРЦ, А. получил непосредственно от О. оставшуюся сумму взятки в размере 2,4 млн тенге за заключение с ТОО договора о закупе пестицидов способом из одного источника на сумму 78 125 000 тенге», – рассказали в суде.

Во время следствия фигуранты полностью признали вину и раскаялись, поэтому оно было ускоренным.

Абдикаримову назначили 3,5 года колонии, второму фигуранту – 3 года. Оба больше не имеют права работать на госслужбе.

«Изъятая у А. сумма взятки 4 млн тенге обращена в доход государства, а также взыскана в доход государства стоимость оставшейся суммы взятки – 400 тысяч тенге», – резюмировали в суде.

Председателем комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Абдикаримова назначили в начале июня этого года. До перехода в центральный госорган он был руководителем управления сельского хозяйства акимата Костанайской области.

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