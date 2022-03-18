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В Костанае экс-полицейскому вынесен приговор за убийство

365info.kz

Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области вынесен приговор в отношении Руслана Клышева.

Конфликт между бывшим полицейским Русланом Клышевым и стоматологом Ермеком Омаровым произошел в прошлом году в ночь с 7 на 8 марта.Перепалка развернулась в чате, а продолжилась недалеко от дома Руслана Клышева, который выстрелил в Ермека Омарова из ружья. Омаров погиб.

Клышеву назначено 9 лет с отбыванием в колонии с максимальным режимом безопасности.

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