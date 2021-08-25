В Костанае к концу года планируется ввести в эксплуатацию новые спортобъекты

Охватить 45% жителей области массовым спортом к 2025 году. С такими планами поделился глава региона в ходе посещения спортивных объектов, в котором приняли участие и ветераны спорта. В числе объектов новый Ледовый дворец и бассейн с дорожками длиной в 50 метров, эти спортивные сооружения планируют ввести в эксплуатацию к концу года.

Первый объект, который постетили ветераны спорта — это школа бокса, которая открылась в прошлом году. Она была построена в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости-2020». Спортивное сооружение имеет тренировочную и соревновательную зоны, оснащенные современным оборудованием. А после ознакомились со строительством нового Ледового дворца, который будет работать круглый год, в его стенах будут проводить тренировки по шорт-треку, фигурному катанию и хоккею с шайбой.

«В сравнении со старым ледовым дворцом в 2 раза больше. Особенность в том, что он будет работать круглый год по сравнению с нашим старым, то есть на сегодняшний момент наши дети с открытием этого ледового дворца эта проблема исчезнет»,- сообщил руководитель КГУ «Детско — юношеская спортивная школа города Костанай» Кайрат Султангабиев.

А к концу года будет возведен новый бассейн на 50 метров, который как и ледовый дворец строится в рамках государственно- частного партнерства. Бассейн включает в себя 10 дорожек по 50 метров, плюс зал сухого плавания, а количество зрителей — 300 мест. Закончить строительные работы планируют осенью. Побывали и в манеже Тобыл арена, который позволяет детям заниматься футболом в комфортных условиях: зимой объект отапливается, летом охлаждается.

«Крытый футбольный манеж «Тобыл арена» он единственный такого рода в Казахстане, который может принять и зрителей 3000 посадочных мест , по 1500 с каждой стороны. Данный объект имеет искусственное поле 105 на 68 стандартное, ворс травы 6, очень качественное поле наполнение граннулян, запаха нет»,- рассказал руководитель детско-юношеской спортивной школы футбола Гумар Абзулинов.

Аким области отметил, что наш регион за 30 лет независимости достиг высоких показателей по развитию массового спорта и обеспечению доступности спортивной инфраструктуры для детей. Охват населения массовым спортом сейчас составляет 33,7%, а к 2025 году эту цифру намерены довести до 45%.

«Самое главное мы большое внимание уделяем для развития детского спорта, например каждый год с местного бюджета мы выделяем 4 миллиарда тенге на развитие детского спорта. 20 тысяч детей в ДЮСШ занимаются регулярно спортом по 36 видам, из них 29 олимпийские виды спорта»,- сказал Архимед Мухамбетов.

Посетили и парк «Керуен» в микрорайоне Аэропорт, там сделали современную скейт площадку, которая, к слову, одна из крупнейших в Казахстане.

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