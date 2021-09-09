В Костанае качели упали на голову девочки

В одном из центральных дворов Костаная, на детской площадке качели упали на голову восьмилетней девочки. Ребенку наложили несколько швов из-за случившегося и сейчас она получает лечение амбулаторно. Мама девочки обеспокоена, тем, что злополучные качели, продолжает стоять на детской дворовой площадке. Спустя три дня ее восстановлением никто так и не занялся.

В редакцию телекомпании Алау обратилась жительница областного центра Елена Богданова. Женщина рассказала, что на голову ее дочери 6 сентября упали качели, расположенная на детской площадке во дворе дома, где они живут. Эта площадка находится в самом центре Костаная по адресу — Гоголя 44. Сама детская площадка новая, установили ее всего три года назад, но, судя по всему, не прочная.

«На вопрос что случилось, дочь моя рассказывает, что они подошли к качели, ее подружка села на качели покачалась минуты две, и почувствовала удар, даже не почувствовала, а просто упала, когда она поднялась к ней подбежали люди и сказали, что у тебя кровь бежит она побежала домой, естественно сильно крича, у ребенка был шок, и младший ребенок испугался, потому что все было в крови, в общем скорая помощь быстро отреагировала оказала первую медицинскую помощь и отправила в травмпункт»,- рассказывает мама пострадавшей девочки Елена Богданова.

Спустя три дня, никаких действий от обслуживающей организации в чьем ведении находится злополучная детская площадка, а это ПКСК «Восход» предпринято не было, рассказывает мама пострадавшей девочки. Качели стоят на том же месте, в том же состоянии. По словам Елены Богдановой, сейчас родители этого двора боятся отпускать своих детей играть на детскую площадку.

«Ребеночек, который качался на качели он упал, но слава богу с ним тоже ничего не случилось, просто ребеночек испугался. Их стояло 3 девочки, одна девочка успела убежать, одна девочка на качели качалась, а мой ребенок рядышком стоял. И вот сама конструкция упала прям на голову моей дочери»,-говорит женщина.

Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении дома. У девочки ушибленная рана головы, скорой помощью была оказана первая медицинская помощь, а после наложили швы уже в больнице. Заявление в правоохранительные органы по данному факту родители написали, но пока ждут ответа.

«Наложили ребенку 3 шва, теперь мы ходим на перевязочки, в школу мы не ходим больничный, написали в этот же день заявление в полицию, пришел сразу участковый принял заявление опросил ребенка по делам несовершеннолетних приходили, мы написали заявление кто обслуживает, на какой организации на балансе площадка»,- сказала Елена Богданова.

Обратились мы за комментарием и в ПКСК «Восход», которая обслуживает эту детскую площадку. Его председатель Галия Исмаилова телевизионное интервью отказалась давать, но в личной беседе рассказала, что узнала о случившимся не в тот же день, а вчера. А сегодня она отправила туда рабочих для обследования, если качели подлежат ремонту, то ее восстановят в течение нескольких дней.

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