Кризисный центр помощи людям в трудной жизненной ситуации работает в Костанае с 2018 года. Сюда обращаются жительницы города, которым необходима медицинская, психологическая и правовая поддержка. По данным организации, только за один месяц к специалистам центра за помощью пришли 27 человек.
Нина Косюк, руководитель общественного фонда «Дамыту»:
«Мы специализируемся именно на жертвах бытового насилия и оказываем помощь круглосуточно. Женщины, которые к нам поступают, могут находиться у нас до шести месяцев бесплатно — предоставляем проживание, питание и работу специалистов».
Главная задача центра — создать условия для возвращения пострадавших к нормальной жизни. По словам специалистов, это не быстрый процесс: после пережитого насилия женщины сталкиваются с сильным стрессом и зависимыми отношениями, что усложняет решимость уйти от агрессора.
Нина Косюк уточнила:
«Даже если женщина не хочет проживать у нас, она может получить бесплатную психологическую помощь по адресу: ул. Чехова, 171».
Остроту проблемы подтверждает и статистика: с начала года в полицию Костанайской области поступило 3 891 обращение по фактам семейно-бытового насилия — это на 7,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Полицейские реагируют выдачей защитных предписаний сроком от 15 до 30 дней, которые запрещают агрессору контактировать с жертвой, в том числе по телефону.
При этом уже больше года ужесточена ответственность за насилие в семье.
Асель Муратбек, старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием ДП Костанайской области:
«Деяния по статье “Побои” влекут штраф до 80 МРП, либо общественные работы до 80 часов, либо административный арест до 25 суток. За умышленное причинение лёгкого вреда здоровью — штраф 200 МРП (более 786 тыс. тенге), либо исправительные работы в таком же размере, либо арест до 50 суток».
В кризисном центре напоминают: чем раньше пострадавшая обратится за поддержкой, тем выше шансы на безопасный выход из ситуации и восстановление.
