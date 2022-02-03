В Костанае ледовая арена не станет дворцом единоборств

Старый ледовый все-таки не изменит своего первоначального назначения, и не будет дворцом единоборств. Вопрос о переоборудовании спортивного объекта находился на рассмотрении руководства региона больше месяца. Теперь в Костанае будет две ледовых арены, об этом рассказали в управлении физической культуры и спорта.

На прошлой неделе мы рассказывали об обеспокоенных родителях юных спортсменов, чьи дети занимаются шорт-треком, хоккеем и фигурным катанием. Тренируются спортсмены в ледовом дворце, но его, как стало известно в декабре, предложили переоборудовать в дворец единоборств, так как в городе заканчивается строительство новой ледовой арены. Но, из-за того, что корт там финский, на два метра уже того, что в старом ледовом, родители опасались за безопасность своих детей. Но, буквально на днях, стало известно, что властями принято решение — оставить целевое назначение старого ледового дворца прежним.

«В данный момент принято решение о том, чтобы все-таки профиль ледового дворца сохранить. Учитывая то, что мы зимний регион и в ледовом дворце занимаются многие виды спорта именно зимние. Это хоккеисты, фигуристы, представители шорт-трека, ввиду того, что нам необходимо и два ледовых дворца. Мы, в принципе, рады, что мы, как зимний регион, сможем укрепить свои позиции, имея два ледовых дворца в областном центре, и для тренировочного процесса, и для проведения соревнований, и для массового проката населению»,- говорит и.о руководителя управления физической культуры и спорта Елена Киреева.

По словам Елены Киреевой, новость о возможном переоборудовании ледового дворца, беспокоила не только родителей, но и тренерский состав и само управление спорта. А работы по сохранению прежних функций «ледовки» велись больше месяца. Елена Киреева также ответила на вопрос: «Действительно ли корт в новой «ледовке» не подойдет для тренировок по шорт-треку»?

«Международные стандарты от 30 до 60м и до минимальный размер 56*26 выдержан в обоих ледовых дворцах. Но именно, для шорт-трека конечно же по правилам соревнования, все соревнования проводятся именно по той коробке 30*60. Это правила»,- отметила Киреева.

Сегодня в старом ледовом дворце занимаются более 300 юных спортсменов. Теперь же будет возможность охватить как можно больше детей зимними видами спорта. А вот, где разместится дворец единоборств пока неизвестно.

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