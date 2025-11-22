Вечером 21 ноября в службу 112 поступило сообщение о возгорании в квартире на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома в одном из районов города Костаная, сообщает пресс-служба ДЧС.

На место происшествия оперативно выдвинулись силы МЧС, а также специалисты Центра медицинской помощи.

Огнеборцами по лестничному маршу с использованием спасательных колпаков были спасены 4 человека, включая одного ребёнка. Все они переданы бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра. Кроме того, при помощи автолестницы был спасён ещё один человек.

Пожар ликвидирован благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных подразделений. Причина возгорания устанавливается.

Сотрудники ДЧС напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электрических и отопительных приборов.

