29 января во время патрулирования мобильное приложение «Қорғау -опасный водитель» выявило административное правонарушение.

41- летний водитель управлял автомобилем марки «Toyota Land Cruiser 100» с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.

«У водителя действовало ограничение на водительское удостоверение. Он не выплачивал алименты. Частные судоисполнители через суд выставили ему ограничение на водительское удостоверение. Ему было запрещено управлять транспортным средством до тех пор, пока он не выплатит алименты», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

По данному факту в отношении правонарушителя возбуждено сразу два административных производства, которые будут рассмотрены судом. За управление автомобилем без водительского удостоверения ему грозит штраф -20 МРП или 78640 тенге. За подложные номера, ему грозит административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Это четвертый факт с начала года. В прошлом году выявлено 32 автомобиля с подложными номерами.

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